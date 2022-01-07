Токаев заявил, что конституционная законность в Казахстане восстанавливается
- AP
«Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алма-Атинской области стабилизировалась... По всей стране восстанавливается конституционная законность», — сказал Токаев.
Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
В российском Минобороны отметили, что Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период.
Руководителем миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен генерал-полковник Андрей Сердюков.
Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев отметил, что миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых действиях и в ликвидации боевиков.