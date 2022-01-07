Токаев заявил, что конституционная законность в Казахстане восстанавливается

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты.
Токаев заявил, что конституционная законность в Казахстане восстанавливается
  • AP

«Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алма-Атинской области стабилизировалась... По всей стране восстанавливается конституционная законность», — сказал Токаев.

Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

В российском Минобороны отметили, что Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период.

Руководителем миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен генерал-полковник Андрей Сердюков.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев отметил, что миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых действиях и в ликвидации боевиков.

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