Лукашенко назвал происходящее в Казахстане попыткой иностранного вмешательства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.
Лукашенко назвал происходящее в Казахстане попыткой иностранного вмешательства
  • AP

«Последние события — они очень нас настораживают. Мы очень беспокоимся за то, что происходит у одного из наших главных союзников — в Казахстане», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «это была и есть попытка иностранного вмешательства».

«Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит», — сказал он.

Вечером 6 января стало известно, что белорусские десантники, отправленные в составе миротворческих сил по линии ОДКБ, прибыли в Казахстан.

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