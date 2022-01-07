Лукашенко назвал происходящее в Казахстане попыткой иностранного вмешательства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

«Последние события — они очень нас настораживают. Мы очень беспокоимся за то, что происходит у одного из наших главных союзников — в Казахстане», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «это была и есть попытка иностранного вмешательства».

«Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит», — сказал он.

Вечером 6 января стало известно, что белорусские десантники, отправленные в составе миротворческих сил по линии ОДКБ, прибыли в Казахстан.