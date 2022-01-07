Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что в Европе забыли о стремлении Киева в ЕС

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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в эфире радиостанции WDR заявил, что в Европе забыли о стремлении Украины войти в Евросоюз.
Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что в Европе забыли о стремлении Киева в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasia Malaman / EyeEm

«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен «Майдана», тогда выступали не только против (бывшего президента Украины Виктора. — RT) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», — цитирует Мельника РИА Новости.

Он также призвал Брюссель принимать «более смелые решения» в вопросе членства Украины в Европейском союзе.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени.

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