Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что в Европе забыли о стремлении Киева в ЕС
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«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен «Майдана», тогда выступали не только против (бывшего президента Украины Виктора. — RT) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», — цитирует Мельника РИА Новости.
Он также призвал Брюссель принимать «более смелые решения» в вопросе членства Украины в Европейском союзе.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени.