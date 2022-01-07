В МВФ следят за событиями в Казахстане

В Международном валютном фонде внимательно следят за развитием ситуации в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слишком рано говорить о том, какие последствия будут иметь недавние события в Казахстане, но мы внимательно отслеживаем развитие событий», — заявил представитель фонда.

5 января стало известно, что директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов был задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ.

Правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана заявило, что в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа зафиксировали признаки ценового сговора.

Также в Казахстане начали расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа.