В МВФ следят за событиями в Казахстане

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В Международном валютном фонде внимательно следят за развитием ситуации в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.
В МВФ следят за событиями в Казахстане
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  • © Anadolu Agency

«Слишком рано говорить о том, какие последствия будут иметь недавние события в Казахстане, но мы внимательно отслеживаем развитие событий», — заявил представитель фонда.

5 января стало известно, что директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов был задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ.

Правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана заявило, что в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа зафиксировали признаки ценового сговора.

Также в Казахстане начали расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа.

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