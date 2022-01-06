Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал беспорядки в Казахстане внешней гибридной агрессией

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал беспорядки в Казахстане внешней гибридной агрессией.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией. Ситуация развивается по уже привычному сценарию «цветной революции», в результате чего неконституционными методами внешние и связанные с ними внутренние силы пытаются уничтожить законную власть», — отметил он.

Вольфович подчеркнул, что белорусская сторона с горечью наблюдает, как в казахстанских городах «террористы захватывают здания с оружием, идут бои между подготовленными за рубежом бандами и силами правопорядка, гибнут люди».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал разразившиеся беспорядки в Казахстане ещё одним уроком для Белоруссии.