Лукашенко призвал протестующих в Казахстане начать диалог с властью

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Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал протестующих в Казахстане начать диалог с властью.
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане начать диалог с властью
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться», — сказал он.

Вместе с этим Лукашенко добавил, что глава Казахстана является дипломатом и умным человеком, с которым мирные протестующие смогли бы найти общий язык.

Также белорусский лидер подчеркнул, что сам Токаев приглашал людей на переговоры, чтобы вместе выстраивать государство.

Ранее Лукашенко назвал разразившиеся беспорядки в Казахстане ещё одним уроком для Белоруссии.

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