«Хабар 24»: люди с оружием окружили две больницы в Алма-Ате

Телеканал «Хабар 24» сообщает, что вооружённые люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате.

«Сегодня утром бандитские группировки, вооружённые огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номером 1 и 7», — приводят заявление телеканала «Известия».

Уточняется, что люди с оружием не пускают в здания ни пациентов, ни персонал и ставят под угрозу жизнь обычных граждан.

Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало, что участники беспорядков вновь собираются на площади Республики в Алма-Ате.

Также стало известно, что во время столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов.