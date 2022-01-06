«Хабар 24»: люди с оружием окружили две больницы в Алма-Ате

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Телеканал «Хабар 24» сообщает, что вооружённые люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате.
«Хабар 24»: люди с оружием окружили две больницы в Алма-Ате
  • AP

«Сегодня утром бандитские группировки, вооружённые огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номером 1 и 7», — приводят заявление телеканала «Известия».

Уточняется, что люди с оружием не пускают в здания ни пациентов, ни персонал и ставят под угрозу жизнь обычных граждан.

Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало, что участники беспорядков вновь собираются на площади Республики в Алма-Ате. 

Также стало известно, что во время столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов.

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