Sputnik Казахстан: в ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 силовиков

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Во время столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру города. Ещё 353 сотрудника сил правопорядка получили ранения.
Sputnik Казахстан: в ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 силовиков
  • AP

«12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алма-Ате. 353 сотрудника получили ранения», — говорится в сообщении.

Также, по данным комендатуры города, «обнаружено тело обезглавленного мужчины», пишет агентство.

Полиция Алма-Аты 6 января утром сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы при попытках штурма административных зданий.

В настоящее время их личности идентифицируются.

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