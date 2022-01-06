Sputnik Казахстан: в ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 силовиков
- AP
«12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алма-Ате. 353 сотрудника получили ранения», — говорится в сообщении.
Также, по данным комендатуры города, «обнаружено тело обезглавленного мужчины», пишет агентство.
Полиция Алма-Аты 6 января утром сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы при попытках штурма административных зданий.
В настоящее время их личности идентифицируются.