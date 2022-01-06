Sputnik Казахстан: в ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 силовиков

Во время столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру города. Ещё 353 сотрудника сил правопорядка получили ранения.

AP