Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания
Об этом рассказала официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.
«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — цитирует её Интерфакс.
Как стало известно ранее, военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты», на площади Республики произошла перестрелка.
Позднее военные покинули площадь и не оставили «никакого оцепления».