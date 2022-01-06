Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания

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Полиция Алма-Аты сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы при попытках штурма административных зданий. В настоящее время их личности идентифицируются.

Об этом рассказала официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — цитирует её Интерфакс.

Как стало известно ранее, военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты», на площади Республики произошла перестрелка.

Позднее военные покинули площадь и не оставили «никакого оцепления».

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