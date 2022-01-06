Sputnik Казахстан: военные покинули площадь Республики в Алма-Ате

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Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате и не оставили «никакого оцепления», сообщает Sputnik Казахстан.

По информации агентства, ранее военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты». Также сообщалось о перестрелке на площади.

Теперь же «абсолютно все военнослужащие покинули место события», говорится в сообщении.

«Как минимум двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами. Никакого оцепления военные не оставили. Что ещё происходит на площади, невозможно разглядеть из-за тумана», — сообщает агентство в Telegram.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне вечером заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Он также сообщил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.

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