Президент Казахстана Токаев сообщил о боях под Алма-Атой

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.
Президент Казахстана Токаев сообщил о боях под Алма-Атой
  • AFP
  • © Abduaziz MADYAROV

По его словам, участники беспорядков бесчинствуют в Алма-Ате и в других городах, в том числе захватывают здания инфраструктуры.

Он подчеркнул, что также протестующие захватывают помещения, где находится стрелковое оружие, и ведут бои с курсантами училищ.

«В настоящее время идёт бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он также отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.

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