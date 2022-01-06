Президент Казахстана Токаев сообщил о боях под Алма-Атой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.

По его словам, участники беспорядков бесчинствуют в Алма-Ате и в других городах, в том числе захватывают здания инфраструктуры.

Он подчеркнул, что также протестующие захватывают помещения, где находится стрелковое оружие, и ведут бои с курсантами училищ.

«В настоящее время идёт бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он также отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.