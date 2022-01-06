В Алма-Ате протестующие с автоматами ведут перестрелку с полицейскими
- AP
- © Vladimir Tretyakov
Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев.
«В Алма-Ате идёт ожесточённая перестрелка», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, протестующие вооружены не только дубинами и камнями, но и автоматами.
В городе идёт антитеррористическая спецоперация.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.