В Алма-Ате протестующие с автоматами ведут перестрелку с полицейскими

В Алма-Ате идёт перестрелка между полицейскими и протестующими, вооружёнными автоматами.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев.

«В Алма-Ате идёт ожесточённая перестрелка», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, протестующие вооружены не только дубинами и камнями, но и автоматами.

В городе идёт антитеррористическая спецоперация.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.