Киргизия готова оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ

Киргизия готова оказать поддержку Казахстану по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил председатель киргизского правительства Акылбек Жапаров.

«Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», — говорится в сообщении кабмина.

Правительство решило инициировать проведение чрезвычайного заседания парламента после обеда в четверг, 6 января.

Ранее президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.