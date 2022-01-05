В Павлодаре полиция применила светошумовые гранаты для разгона демонстрантов

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Тысячи участников протеста в казахстанском Павлодаре совершили попытку штурма акимата, но были подавлены сотрудниками правопорядка, применившими светошумовые гранаты и специальную технику. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
В Павлодаре полиция применила светошумовые гранаты для разгона демонстрантов
  • © AP Photo / Vladimir Tretyakov

«Полиция оперативно выстроилась в боевой порядок, включила сирены, применила светошумовые гранаты и спецтехнику», — сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что участников протеста разогнали по окраинам города, полиция произвела массовые задержания.

В настоящее время в городе всё спокойно.

Ранее в Мангистауской области жители Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить стоимость топлива. Позднее протесты распространились по всей стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января. До этого Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.

На данный момент на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

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