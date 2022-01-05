Участники протестов пытаются захватить Департамент внутренних дел в Алма-Ате
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«Прямо сейчас... происходит попытка захвата протестующими Департамента внутренних дел», — сообщается в Twitter-аккаунте издания.
Уточняется, что военные пытаются отбить здание.
Ранее протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24» и подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».
А до этого демонстранты, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.