Участники протестов пытаются захватить Департамент внутренних дел в Алма-Ате

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Протестующие пытаются захватить Департамент внутренних дел в Алма-Ате, пишет издание «Vласть».
Участники протестов пытаются захватить Департамент внутренних дел в Алма-Ате
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov

«Прямо сейчас... происходит попытка захвата протестующими Департамента внутренних дел», — сообщается в Twitter-аккаунте издания.

Уточняется, что военные пытаются отбить здание.

Ранее протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24» и подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».

А до этого демонстранты, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.

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