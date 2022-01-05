Участники протестов пытаются захватить Департамент внутренних дел в Алма-Ате

Протестующие пытаются захватить Департамент внутренних дел в Алма-Ате, пишет издание «Vласть».

«Прямо сейчас... происходит попытка захвата протестующими Департамента внутренних дел», — сообщается в Twitter-аккаунте издания.

Уточняется, что военные пытаются отбить здание.

Ранее протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24» и подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».

А до этого демонстранты, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.