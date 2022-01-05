Токаев поблагодарил работавших во время протестов военных и полицейских

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации поблагодарил работавших во время протестов военных и полицейских.

«Хотел бы особенно поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искреннее соболезнование и сочувствие», — заявил он.

Ранее Токаев заявил, что власть теперь намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Также президент Казахстана отметил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.