Протестующие в Алма-Ате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудников правоохранительных органов в городе не наблюдается.

Ранее комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.

Также сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, а в Управлении здравоохранения города отметили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.