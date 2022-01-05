Песков: власти Казахстана смогут самостоятельно решить свои внутренние проблемы

В Кремле считают, что власти Казахстана сами справятся с внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил Песков РИА Новости.

Он также отметил, что власти Казахстана не запрашивали у России помощь в связи с протестами.

«Важно, чтобы никто не вмешивался извне», — заключил Песков.

Ранее комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.

Также сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, а в Управлении здравоохранения города отметили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.