В районе резиденции Токаева в Алма-Ате слышны выстрелы
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Об этом сообщает РИА Новости.
Подробности происходящего не уточняются.
Ранее сообщалось, что протестующие пытаются прорваться на территорию резиденции Токаева в Алма-Ате.
Ранее стало известно, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание.
Также в Управлении здравоохранения Алма-Аты заявили, что пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в городе. В ведомстве добавили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.