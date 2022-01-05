В районе резиденции Токаева в Алма-Ате слышны выстрелы

Звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.

Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности происходящего не уточняются.

Ранее сообщалось, что протестующие пытаются прорваться на территорию резиденции Токаева в Алма-Ате.

Ранее стало известно, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание.

Также в Управлении здравоохранения Алма-Аты заявили, что пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в городе. В ведомстве добавили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.