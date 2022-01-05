Vласть: протестующие пытаются прорваться на территорию резиденции Токаева в Алма-Ате
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«Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию алма-атинской резиденции президента», — сообщает издание «Vласть».
Ранее стало известно, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание. Очевидцы сообщают, что в центре города раздаются звуки выстрелов.
Также в Управлении здравоохранения Алма-Аты заявили, что пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в городе.