В МИД России следят за развитием ситуации в Казахстане

Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане. Информации о пострадавших в результате протестов нет, сообщили в МИД России.

РИА Новости

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее стало известно, что в разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.