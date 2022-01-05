В МИД России следят за развитием ситуации в Казахстане

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RT
Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане. Информации о пострадавших в результате протестов нет, сообщили в МИД России.
В МИД России следят за развитием ситуации в Казахстане
  • РИА Новости

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что в разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

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