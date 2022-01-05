Президент Казахстана Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматинской области

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Алматинской области в период с 5 по 19 января.

«В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе.

На период чрезвычайного положения в области вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

Начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев назначен комендантом региона на время ЧП.

Ранее Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.

Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана устанавливает комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить