Президент Казахстана Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Алматинской области в период с 5 по 19 января.

«В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе.

На период чрезвычайного положения в области вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

Начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев назначен комендантом региона на время ЧП.

Ранее Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.

Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана устанавливает комендантский час с 23:00 до 07:00.