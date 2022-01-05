Режим ЧП в двух регионах Казахстана вводит комендантский час с 23:00 до 07:00

Короткая ссылка
Режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана устанавливает комендантский час с 23:00 до 07:00.
Режим ЧП в двух регионах Казахстана вводит комендантский час с 23:00 до 07:00
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

«Ввести в городе Алма-Ате на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мангистаускую область затрагивает аналогичное ограничение.

Также в этих двух регионах будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить