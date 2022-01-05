Режим ЧП в двух регионах Казахстана вводит комендантский час с 23:00 до 07:00
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«Ввести в городе Алма-Ате на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Мангистаускую область затрагивает аналогичное ограничение.
Также в этих двух регионах будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов.
Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.