Въезд и выезд из Алма-Аты ограничены на время чрезвычайного положения
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«Ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него», — говорится в тексте указа.
Предписывается обеспечить проверку документов у физических лиц, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.
Также на время действия ЧП на территории Алма-Аты и Мангистауской области запрещены все массовые мероприятия.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.