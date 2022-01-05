Въезд и выезд из Алма-Аты ограничены на время чрезвычайного положения

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Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения предусматривает ограничение на въезд и выезд из города.
Въезд и выезд из Алма-Аты ограничены на время чрезвычайного положения
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

«Ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него», — говорится в тексте указа.

Предписывается обеспечить проверку документов у физических лиц, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.

Также на время действия ЧП на территории Алма-Аты и Мангистауской области запрещены все массовые мероприятия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа. 

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