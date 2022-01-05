На время действия ЧП в двух регионах Казахстана запрещена продажа оружия и боеприпасов

На время действия чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана запрещена продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

«Запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также в данных регионах страны на время ЧП оружие и боеприпасы будут изъяты у физических и юридических лиц, будет также изъята боевая и учебная военная техника.

Комендантами Алма-Аты и Мангистауской области на время ЧП назначены начальники департаментов полиции этих регионов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.