Токаев призвал протестующих из-за цен на газ не поддаваться деструктивным призывам
- РИА Новости
«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал Токаев в Twitter.
Он добавил, что другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.
Позднее Токаев призвал участников митинга к диалогу.