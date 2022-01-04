Токаев призвал протестующих из-за цен на газ не поддаваться деструктивным призывам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на акцию протеста из-за подорожания сжиженного газа не поддаваться призывам «деструктивных лиц».

«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал Токаев в Twitter.

Он добавил, что другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позднее Токаев призвал участников митинга к диалогу.