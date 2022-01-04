Власти Казахстана пообещали снизить цену на газ

Правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим снизить цену на газ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«На встрече озвучены решения... о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области», — информирует пресс-служба.

Кроме того, были даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся во время протеста на площади.

Отмечается, что стороны также договорились решать все вопросы в формате конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства страны.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников митинга к диалогу.