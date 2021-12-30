Аппарат украинского совбеза будет контролировать закупки угля в стране

Аппарат СНБО Украины будет контролировать закупки угля в стране, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

«Сейчас мы получаем уголь по морскому пути для наших тепловых электростанций. Сегодня ситуация под контролем. Мы не видим, что должны быть те или иные проблемы, но уголь надо закупать. Сегодня было соответствующее поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупки угля для наших ТЭС», — сказал он на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос поставок угля «ежедневно находится под контролем президента Украины и аппарата СНБО», добавил Данилов.

Ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что киевские власти «проспали» вопросы газа и ситуацию с углём.

Как отмечала в ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.