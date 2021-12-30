Глава СНБО Данилов: военное положение на Украине вводить не планируется

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Военное положение на Украине вводить не планируется, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Глава СНБО Данилов: военное положение на Украине вводить не планируется
  • © Genya Savilov / AFP

«Раздувать (напряжённость ситуации. — RT) и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит… Что касается того положения, о котором вы говорите (введения военного положения. — RT), это будет зависеть от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», — цитирует его РИА Новости.

Данилов также подтвердил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявляла, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

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