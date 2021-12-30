В офисе Зеленского заявили, что у президента нет «противостояния» с Ахметовым

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У президента Украины Владимира Зеленского нет конфликта с бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого он ранее обвинил в причастности к подготовке госпереворота в стране. Об этом рассказал советник офиса главы государства Михаил Подоляк.
В офисе Зеленского заявили, что у президента нет «противостояния» с Ахметовым
  • Reuters

«На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского. Владимир Александрович ведёт себя максимально корректно, хочу это подчеркнуть. Есть ключевое мировоззренческое противостояние. Президент предложил другие правила. Да, они могут быть экономически болезненными и требуют каких-то консультаций», — сказал Подоляк в интервью сайту «Факты», его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что Зеленский «никогда не переходил в медийную войну» и не позволял себе «оскорблять Рината Леонидовича».

Ранее на пресс-конференции украинский президент заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в нём предпринимателя Рината Ахметова.

Между тем Ахметов назвал ложью слова Зеленского о якобы втягивании его в подготовку госпереворота.

В конце ноября Служба безопасности Украины начала расследование о подготовке действий по захвату власти в стране.

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