Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии в период санкций

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку республики на фоне внешнего давления на Минск.
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии в период санкций
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Белоруссии. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить», — приводит РИА Новости слова Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что «дело не в лести».

«А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются и компании российские, и правительство, и банки, идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в условиях санкционной западной политики белорусским предприятиям нужно активнее работать и искать пути преодоления трудностей, а не пенять на санкции.

Белорусский лидер отметил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко также отметил, что Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится.

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