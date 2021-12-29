Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии в период санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку республики на фоне внешнего давления на Минск.

«Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Белоруссии. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить», — приводит РИА Новости слова Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что «дело не в лести».

«А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются и компании российские, и правительство, и банки, идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в условиях санкционной западной политики белорусским предприятиям нужно активнее работать и искать пути преодоления трудностей, а не пенять на санкции.

Белорусский лидер отметил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко также отметил, что Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится.