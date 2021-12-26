NYT: неопытность Зеленского и его окружения может иметь «страшные последствия»
- AP
В своей статье Крамер отмечает, что «комедия была неотъемлемой частью политического восхождения и личности Зеленского».
«Всё больше нарастает обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США», — говорится в материале.
По мнению журналиста, сам Зеленский, ранее работавший «телеактёром и комиком», разместил своих помощников с «аналогичной историей» на ключевых постах в правительстве, включая высших советников, законодателей, администраторов и «даже начальника разведки».
Как считает директор программы изучения Украины в аналитическом центре Chatham House в Лондоне Орыся Луцевич, рискованность ситуации заключается в том, что люди «не обладают опытом и авторитетом».
«Я бы не хотела оказаться в одной комнате с парой парней, которые умеют снимать видео. Сейчас не мирное время, это военное время», — сказала она.
В августе в Комитете избирателей Украины заявили, что президент Владимир Зеленский не преуспел в выполнении своих обещаний, которые дал во время празднования 29-й годовщины независимости государства.
По результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, почти 66% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.