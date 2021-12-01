Опрос: большинство украинцев не одобряют политический курс страны

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, результаты которого показывают, что почти 66% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Опрос: большинство украинцев не одобряют политический курс страны
  • AP

Согласно исследованию, за последний месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении.

В то же время с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел, а 15,6% опрошенных, как и прошлый раз, затруднились ответить на этот вопрос.

В августе в Комитете избирателей Украины заявили, что президент Владимир Зеленский не преуспел в выполнении своих обещаний, которые дал во время празднования 29-й годовщины независимости государства.

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