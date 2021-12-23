МИД России рассчитывает на соблюдение Киевом обязательств по перемирию в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что Киев будет выполнять все свои обязательства по обеспечению перемирия в Донбассе.
МИД России рассчитывает на соблюдение Киевом обязательств по перемирию в Донбассе
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«Несмотря на то что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооружёнными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооружённых сил Украины, тем не менее рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ходе заседания трёхсторонней контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.

ФРГ и Франция приветствовали решение контактной группы о прекращении огня.

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