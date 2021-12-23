ФРГ и Франция приветствуют решение контактной группы о прекращении огня

Берлин и Париж приветствуют решение трёхсторонней контактной группы полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня в Донбассе.

«Мы приветствуем тот факт, что участники встречи трёхсторонней контактной группы выразили твёрдую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года и тем самым внести значительный вклад в ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения перед Рождеством», — приводит РИА Новости совместное сообщение МИД Германии и Франции.

Там также настоятельно призвали стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжать переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной области, таких как открытие пунктов пересечения границы и обмен пленными.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ходе заседания контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.