Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко
- РИА Новости
Соответствующую повестку на своей странице в Facebook опубликовал адвокат экс-президента Игорь Головань.
«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании противоправной бездеятельности», — говорится в повестке.
Ранее депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление против действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили соответствующее подозрение.