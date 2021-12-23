Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко

Верховный суд Украины вызвал украинского лидера Владимира Зеленского на заседание 28 февраля 2022 года по иску экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат.

Соответствующую повестку на своей странице в Facebook опубликовал адвокат экс-президента Игорь Головань.

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании противоправной бездеятельности», — говорится в повестке.

Ранее депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление против действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили соответствующее подозрение.