Порошенко призвал проверить действия Зеленского на предмет госизмены

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.

«Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооружёнными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении (сил. — RT) отдал врагу нашу землю?» — заявил Порошенко.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в госизмене.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть та же участь, что и его предшественника Петра Порошенко, который уехал с дипломатическим турне в Турцию и Польшу, примерно в то же время сотрудники ГБУ попытались вручить ему повестку о вызове на допрос.