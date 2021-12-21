Порошенко призвал проверить действия Зеленского на предмет госизмены

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.

«Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооружёнными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении (сил. — RT) отдал врагу нашу землю?» — заявил Порошенко.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в госизмене.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть та же участь, что и его предшественника Петра Порошенко, который уехал с дипломатическим турне в Турцию и Польшу, примерно в то же время сотрудники ГБУ попытались вручить ему повестку о вызове на допрос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить