Депутат Рады предрёк Зеленскому судьбу Порошенко

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил в эфире телеканала «Наш», что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть та же участь, что и его предшественника Петра Порошенко, который на днях уехал с дипломатическим турне в Турцию и Польшу и примерно в то же время сотрудники ГБУ попытались вручить ему повестку о вызове на допрос.

«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось — и такая же картина абсолютно не исключена», — цитирует украинского парламентария РИА Новости.

Кучеренко отметил, что ему неприятно наблюдать за ситуацией с экс-президентом страны, которому избиратели доверились в 2014 году.

Ранее Порошенко покинул Украину и уехал с дипломатическим турне в Турцию и Польшу. Это произошло примерно в то же время, когда следователи украинского Госбюро расследований пытались выдать Порошенко повестку о вызове на допрос.