Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского

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Депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление против действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
  • РИА Новости

Парламентарии обвиняют Зеленского в финансировании терроризма и госизмене.

«Народные депутаты из «Европейской солидарности» заявили в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в заявлении партии Петра Порошенко.

Депутаты отметили, что за время президентства Зеленского Украина «утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

Ранее Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили соответствующее подозрение.

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