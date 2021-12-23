Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского

Депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление против действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Парламентарии обвиняют Зеленского в финансировании терроризма и госизмене.

«Народные депутаты из «Европейской солидарности» заявили в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в заявлении партии Петра Порошенко.

Депутаты отметили, что за время президентства Зеленского Украина «утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

Ранее Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили соответствующее подозрение.