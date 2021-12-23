Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
- РИА Новости
Парламентарии обвиняют Зеленского в финансировании терроризма и госизмене.
«Народные депутаты из «Европейской солидарности» заявили в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в заявлении партии Петра Порошенко.
Депутаты отметили, что за время президентства Зеленского Украина «утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».
Ранее Пётр Порошенко заявил о необходимости проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили соответствующее подозрение.