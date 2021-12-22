Депутат Рады Рабинович назвал заявления США и ЕС по Порошенко примером двойных стандартов

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал примером двойных стандартов заявления США и ЕС по делу экс-президента страны Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене.
Депутат Рады Рабинович назвал заявления США и ЕС по Порошенко примером двойных стандартов
  • ©wikipedia

«Очередной пример двойных стандартов действующих лиц современной геополитики. Когда… Виктора Медведчука обвинили по надуманным событиям по статье с громкими формулировками о «терроризме и госизмене», послы партнёрских нам государств молчали о беспределе, словно воды в рот набрали», — написал Рабинович в Facebook.

Он отметил, что, «когда по той же статье и с теми же формулировками подозрение Генпрокуратуры прилетело к Петру Порошенко, такому же партийному лидеру, тут же в унисон послы самых стратегических наших партнёров призвали к этой самой беспристрастности и объективности».

Ранее посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.

Порошенко предъявили подозрение в государственной измене 20 декабря.

В октябре в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и содействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

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