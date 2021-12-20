Президент Литвы отметил важность наличия у НАТО алгоритмов действий на любые сценарии

Президент Литвы Гитанас Науседа в рамках совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Ивано-Франковской области заявил, что у НАТО должны быть алгоритмы действий к любым сценариям угроз безопасности в восточноевропейском регионе.

«НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и чтобы усилило свой военный потенциал», — передаёт Интерфакс заявление Науседы.

По его мнению, должны быть предприняты действия, которые восстановят баланс в регионе.

«Должна быть какая-то реакция и от другой стороны, чтобы этот баланс восстановился. Это касается Европейского союза и НАТО», — отметил литовский лидер.

Он также выразил необходимость в «широкой реакции на региональном уровне».

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что подозревает Россию в поддержке и влиянии на миграционный кризис на польско-белорусской границе.

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.

В газете Times сообщалось, что страны НАТО и Украина не исключают, что Россия может отрезать страны Прибалтики от альянса за несколько часов при помощи мигрантов.