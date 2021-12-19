Кулеба назвал «грандиозной» идею об отключении России от SWIFT

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что отключение России от международной платёжной системы SWIFT было бы «грандиозным решением».

«Мне известно..., что они (западные чиновники. — RT) обсуждают «ядерный вариант» в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Кроме того, он порекомендовал Соединённым Штатам и Великобритании «действовать самостоятельно» в случае, если ЕС  предложит в отношении России «менее строгие меры».

Ранее Кулеба заявлял, что отсутствие у Вашингтона, Лондона и Брюсселя подробностей о санкциях с их стороны в адрес Москвы может вызвать у последней сомнения в готовности Запада к решительным действиям в случае вторжения России на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении Евросоюза.

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