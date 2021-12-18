Украина просит Запад внести ясность о заявлениях по поводу санкций против России

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что отсутствие у Вашингтона, Лондона и Брюсселя подробностей о санкциях с их стороны в адрес Москвы может вызвать у последней сомнения о готовности Запада к решительным действиям в случае вторжения России на Украину.
Украина просит Запад внести ясность о заявлениях по поводу санкций против России
  • AP

Дипломат считает, что западные страны должны внести большую ясность в свои заявления о введении ограничительных мер против России в связи с ситуацией на Украине.

Кулеба напомнил, что должностные лица Киева призывают к утверждению санкций, предполагающих отключение России от SWIFT, ограничения на операции с российским суверенным долгом и рестрикции в отношении активов представителей ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина.

«Из моих неофициальных бесед я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно», — цитирует украинского министра РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.

Также в Евросоюзе заявили, что ответят санкциями «в координации с партнёрами» на любое военное вторжение на территорию Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении Евросоюза.

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