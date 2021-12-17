Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении ЕС
- РИА Новости
Он напомнил, что изначальные санкции вводила не Россия.
«Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — отметил Песков.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.
Также в Евросоюзе заявили, что ответят санкциями «в координации с партнёрами» на любое военное вторжение на территорию Украины.