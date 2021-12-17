Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении ЕС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении Евросоюза.

Он напомнил, что изначальные санкции вводила не Россия.

«Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — отметил Песков.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.

Также в Евросоюзе заявили, что ответят санкциями «в координации с партнёрами» на любое военное вторжение на территорию Украины.