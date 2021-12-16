В ЕС заявили, что введут санкции в координации с партнёрами на агрессию против Украины
- Reuters
- © Yves Herman
Это следует из заявления 27 лидеров стран ЕС по итогам дискуссии вокруг Украины на саммите.
«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену, включая ограничительные меры в координации с партнёрами», — приводит ТАСС сообщение.
В документе отмечается, что Евросоюз призывает Россию к деэскалации напряжённости на границе с Украиной.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.