В ЕС заявили, что введут санкции в координации с партнёрами на агрессию против Украины

Евросоюз обещает ответить санкциями «в координации с партнёрами» на любое военное вторжение на территорию Украины.

Это следует из заявления 27 лидеров стран ЕС по итогам дискуссии вокруг Украины на саммите.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену, включая ограничительные меры в координации с партнёрами», — приводит ТАСС сообщение.

В документе отмечается, что Евросоюз призывает Россию к деэскалации напряжённости на границе с Украиной.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.