В ЕС заявили, что введут санкции в координации с партнёрами на агрессию против Украины

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Евросоюз обещает ответить санкциями «в координации с партнёрами» на любое военное вторжение на территорию Украины.
В ЕС заявили, что введут санкции в координации с партнёрами на агрессию против Украины
  • Reuters
  • © Yves Herman

Это следует из заявления 27 лидеров стран ЕС по итогам дискуссии вокруг Украины на саммите.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену, включая ограничительные меры в координации с партнёрами», — приводит ТАСС сообщение.

В документе отмечается, что Евросоюз призывает Россию к деэскалации напряжённости на границе с Украиной.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США подталкивают Евросоюз к введению санкций в сфере энергетики и банковского сектора против России из-за действий вокруг Украины.

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