Зеленский подписал закон об упрощённом гражданстве Украины для «преследуемых» россиян
- AP
Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.
«Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно упрощённого приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц», — говорится в сообщении.
Также закон упрощает получение гражданства иностранцами, участвовавшими в силовой операции в Донбассе.
Ранее Верховная рада поддержала упрощение предоставления украинского гражданства россиянам, которые «подверглись политическим преследованиям» в России.