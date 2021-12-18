Зеленский подписал закон об упрощённом гражданстве Украины для «преследуемых» россиян

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства Украины россиянами, якобы подвергшимися преследованиям в России.
Зеленский подписал закон об упрощённом гражданстве Украины для «преследуемых» россиян
  • AP

Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно упрощённого приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц», — говорится в сообщении.

Также закон упрощает получение гражданства иностранцами, участвовавшими в силовой операции в Донбассе.

Ранее Верховная рада поддержала упрощение предоставления украинского гражданства россиянам, которые «подверглись политическим преследованиям» в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить