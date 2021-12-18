Зеленский подписал закон об упрощённом гражданстве Украины для «преследуемых» россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства Украины россиянами, якобы подвергшимися преследованиям в России.

Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно упрощённого приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц», — говорится в сообщении.

Также закон упрощает получение гражданства иностранцами, участвовавшими в силовой операции в Донбассе.

Ранее Верховная рада поддержала упрощение предоставления украинского гражданства россиянам, которые «подверглись политическим преследованиям» в России.