В Раде поддержали упрощение предоставления гражданства «политически преследуемым» россиянам

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Верховная рада поддержала в первом чтении упрощение предоставления украинского гражданства россиянам, которые «подверглись политическим преследованиям» в России. Также законопроект касается иностранцев, которые «участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».
В Раде поддержали упрощение предоставления гражданства «политически преследуемым» россиянам
  • Reuters

Как пишет ТАСС, решение было поддержано на заседании парламента 254 депутатами.

«Законопроектом предлагается упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям», — говорится в описании проекта закона на сайте Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.

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