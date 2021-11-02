В Раде поддержали упрощение предоставления гражданства «политически преследуемым» россиянам
- Reuters
Как пишет ТАСС, решение было поддержано на заседании парламента 254 депутатами.
«Законопроектом предлагается упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям», — говорится в описании проекта закона на сайте Рады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.