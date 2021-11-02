В Раде поддержали упрощение предоставления гражданства «политически преследуемым» россиянам

Верховная рада поддержала в первом чтении упрощение предоставления украинского гражданства россиянам, которые «подверглись политическим преследованиям» в России. Также законопроект касается иностранцев, которые «участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

Reuters