Зеленский заявил о невыполнении Россией договорённости по удерживаемым лицам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы не выполнила достигнутые на саммите в нормандском формате в Париже договорённости касательно удерживаемых лиц.

«В качестве примера можно привести одну из договорённостей саммита в нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, — это договорённость относительно пленных», — заявил Зеленский в интервью изданию La Repubblica, опубликованном на сайте президента Украины.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева приложить «все необходимые усилия» для обеспечения «честного и длительного» мира в Донбассе.

10 декабря омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики и участник трёхсторонней контактной группы Дарья Морозова заявила, что в Донецке скептически оценивают перспективы обмена пленными с Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать. Он отмечал, что Россия привлекает внимание Германии и Франции к тому, что «это надо обязательно сделать».