Зеленский заявил о готовности стремиться к «честному и длительному миру» в Донбассе 

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил о готовности Киева приложить «все необходимые усилия» для обеспечения «честного и длительного» мира в Донбассе.
Зеленский заявил о готовности стремиться к «честному и длительному миру» в Донбассе 
  • AP

Заявление Зеленского опубликовала пресс-служба украинского лидера.

«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что если он перечислит все предложения и попытки активизировать переговоры с Россией, то «это интервью превратится в толстую книгу».

Ранее Зеленский не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только путём прямых контактов Киева с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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