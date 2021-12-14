Зеленский заявил о готовности стремиться к «честному и длительному миру» в Донбассе 

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил о готовности Киева приложить «все необходимые усилия» для обеспечения «честного и длительного» мира в Донбассе.

Заявление Зеленского опубликовала пресс-служба украинского лидера.

«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что если он перечислит все предложения и попытки активизировать переговоры с Россией, то «это интервью превратится в толстую книгу».

Ранее Зеленский не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только путём прямых контактов Киева с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.