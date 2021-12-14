Зеленский заявил о готовности стремиться к «честному и длительному миру» в Донбассе
- AP
Заявление Зеленского опубликовала пресс-служба украинского лидера.
«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным», — сказал он.
Также Зеленский заявил, что если он перечислит все предложения и попытки активизировать переговоры с Россией, то «это интервью превратится в толстую книгу».
Ранее Зеленский не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только путём прямых контактов Киева с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.