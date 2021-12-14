В Белоруссии депутаты одобрили законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла сразу в первом и втором чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
В Белоруссии депутаты одобрили законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление нижней палаты белорусского парламента в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что законопроект был внесён в целях сохранения исторической памяти, укрепления нацбезопасности, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны.

В ноябре белорусский генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что Россия и Белоруссия формируют международную следственную группу по расследованию дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым рассказал о работе по признанию геноцида белорусского народа.

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